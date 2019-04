Governo Regional participa na 2.ª edição do Exercício Nacional de Cibersegurança

O Governo Regional vai participar, nos dias 3 e 4 de Abril, na segunda edição do Exercício Nacional de Cibersegurança (ExNCS), uma organização do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) em cooperação com a Comissão Nacional de Eleições.

Este ano, tendo como pano de fundo o Processo Eleitoral, será uma oportunidade concretizar os objectivos deste tipo de eventos, desde logo o de exercitar não só o processo de decisão de forma a garantir uma resposta coordenada a todos os níveis dentro das entidades participantes, como também, o de exercitar e testar os mecanismos de cooperação entre as entidades participantes e os processos de troca de informação e ainda as actividades de cooperação e/ou planos de contingência a nível nacional.

Será constituída na Região, uma célula de gestão de cibercrise, que irá concentrar a informação proveniente de várias fontes dando conta de incidentes com origem na internet mas também com impactos nas infraestruturas críticas como a rede elétrica e os operadores de comunicações. Outra dimensão em treino é a desinformação, incidentes que têm sido designados de fake news e que já provaram os seus efeitos perversos em eleições e referendos em vários países.

A célula de gestão da cibercrise irá tomar decisões de acordo com o que os representantes dos diferentes organismos presentes (jogadores) considerarem mais apropriado para conter a ameaça e repor a normalidade. No CNCS estarão dois especialistas da Região, um da área Informática e outro do Direito, assumindo o papel de moderadores.

Destaque-se que, no âmbito da cibersegurança, foi assinado, no início de fevereiro último, por ocasião da MadCyberWeek, um protocolo entre a Vice-presidência e o CNCS, que veio dar uma outra dinâmica e estender a cooperação, nomeadamente nas áreas de formação e capacitação.

Recorde-se, ainda, que ao longo dos últimos três anos, o Governo Regional tem participado no exercício CiberPerseu, exercício do Exército Português e na primeira edição do ExNCS, iniciativas que têm como premissa avaliar a capacidade de desenvolvimento de treino especializado em ciberdefesa e cibersegurança.