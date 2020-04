Governo Regional não acompanha Câmara do Funchal no encerramento das praias neste Verão

O presidente do Governo Regional considerou prematura decretar já o encerramento da época balnear, conforme determinou a Câmara Municipal do Funchal, a par de outras autarquias da Região, com base numa circular do IASAúde que não recomenda a realização de grandes eventos e a aglomeração de pessoas nos 90 dias úteis após o levantamento do estado de emergência.

“Relativamente à época balnear é prematuro decretar o encerramento da época balnear nesta altura”, afirmou Miguel Albuquerque na videoconferência na Quinta Vigia.

O presidente disse que o Governo da Madeira só tomará uma posição acerca de eventuais limitações no acesso às praias mais perto do início do Verão. “Vamos aguardar a evolução da pandemia e mais próximo do Verão tomaremos uma posição com sentido de equilíbrio e tendo em conta a segurança das populações”.