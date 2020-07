Praia do Vigário é a nova atracção deste Verão em Câmara de Lobos

A Praia do Vigário abriu oficialmente a época balnear, na passada sexta-feira, dia 10 de Julho, e é já o 'spot' de Verão preferido dos câmara-lobenses.

A principal área balnear da cidade ficará acessível a banhos até ao dia 13 de Setembro. A praia conta com a vigilância de três nadadores salvadores, apresenta as adequadas condições de segurança e excelente qualidade de água balnear.

Numa visita efectuada àquela praia, o Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, destacou a parceria existente, desde há cerca de seis anos, entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia na gestão das áreas balneares marítimas do concelho. Através de protocolo, a Câmara Municipal disponibiliza os recursos financeiros e materiais necessários à garantia das condições de segurança e conforto dos veraneantes.

Fruto do trabalho desenvolvido nos últimos anos pela autarquia, a qualidade da água do mar da Praia do Vigário é muito boa, conforme atestam os resultados das análises bacteriológicas realizadas, no passado dia 6 de Julho, pelo laboratório Regional de Saúde Publica.

Este ano, a Praia do Vigário funcionará todos os dias de semana, entre as 10 e as 19 horas e contará com vigilância permanente de três nadadores salvadores. Por outro lado, foram criadas as condições operacionais para garantia de segurança e distanciamento social das pessoas operacionalidade, em conformidade com as normas emitidas pelas autoridades de saúde. De referir que a praia conta ainda com duches, instalações sanitárias, guarda-sóis fixos e bar de apoio. A zona de wc e serviços de apoio operam em conformidade com as recomendações das autoridades de saúde pública, ao nível do uso de máscaras, desinfecção de superfícies e fornecimento de álcool gel para os frequentadores dos espaços.

A gestão da área balnear do Praia do Vigário está a cargo da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal.