Decorreu, há pouco, a apresentação dos ‘Estudos de Impacto Económico e Mediático do MIUT 2018’ que contou com a presença da secretária do Turismo e Cultura, Paula Cabaço que referenciou que “neste último ano e meio o Governo Regional investiu cerca de 1,5 milhões de euros em eventos desportivos”.

Paula Cabaço disse que a Madeira procura cada vez mais afirmar-se como um destino activo de forma a atrair um segmento mais jovem, promovendo-se como um destinto de experiências.

A secretária afirmou que “o Governo Regional tem vindo a apoiar de forma crescendo os grandes eventos desportivos”, pois dinamiza a economia regional, sendo “o MIUT um grande exemplo”.

Na conferência, foi ainda apresentada a pareceria entre a MIUT e a BERG. A marca desportiva assume-se como o grande patrocinador da prova para 2019.

Na apresentação dos resultados, Francisco Freitas, director da Press Power conduziu a exposição da avaliação qualitativa dos “números do MIUT 2018”.

O estudo focou-se em dois grandes pontos, o impacto dos media e o impacto na economia regional, através das respostas obtidas aos participantes da prova.

As conclusões foram animadoras, tendo sido avaliado em mais de 1 milhão de euros em impacto AVE nos media, com destaque para quase metade das notícias emitidas serem de fontes de informação estrangeira. Ao nível económico, o impacto na Região ascende os 2 milhões de euros.

No entanto, esses valores são maiores, pois não contabiliza a totalidade dos participantes, pois houve uma parte que não respondeu ao inquérito. Para o ano de 2019, o estudo prevê uma conclusão mais real, devido a obrigatoriedade de resposta ao inquérito final.

Organização e as entidades presentes partilham grandes expectativas para o MIUT do próximo ano.