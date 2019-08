Governo Regional emite voto de louvor à nadadora madeirense de ‘ouro’ Susana Gomes

O Governo Regional da Madeira e o seu presidente, Miguel Albuquerque, vieram louvar, publicamente, esta quinta-feira, a atleta madeirense, Susana Sousa Gomes, pelo triunfo conseguido hoje, no terceiro dia do Campeonato do Mundo de Natação em Masters (veteranos), na categoria dos 100 metros mariposa, no escalão 40/44 anos.

A atleta madeirense acaba de alcançar a medalha de ouro nos 100 mariposa, com um tempo de 1:08.18. Isto depois de dois quartos lugares nos 100 e 50 metros mariposa e um quinto lugar nos 50 metros livres, nos dois dias anteriores do campeonato do mundo, que se está a realizar em Gwangju, na Coreia do Sul.

Susana Gomes, recorde-se, venceu já vários títulos nacionais, no seu escalão.

“Desta forma, o Governo Regional vem reconhecer e louvar, publicamente o esforço, dedicação e empenho da atleta e ainda da equipa técnica e direcção do Clube Naval do Funchal, colectividade a que a atleta pertence. Vem ainda enaltecer e agradecer a forma como a atleta vem honrando a terra onde nasceu e os madeirenses e porto-santenses, nas diversas competições em que participa. Com a obtenção destes resultados, Susana Gomes prestigiou o nome da Região Autónoma da Madeira”, pode ler-se na nota do Governo Regional.