Pedro Ramos garante que o Governo Regional está em conversações com a Diocese do Funchal, nomeadamente com o bispo D. Nuno Brás, para o regresso das missas. Isso mesmo foi anunciado este domingo, em conferência de imprensa, pelo secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

“Estamos em conversações com o Bispo do Funchal, no sentido de verificar para ver a melhor forma de retomar as missas e outras celebrações na área do culto para que tudo seja retomado com segurança”, sublinhou Pedro Ramos.