Cerca de quarenta empresários do Porto Santo participaram, esta tarde, na sessão de esclarecimentos promovida pela vice-presidência do Governo Regional, que contou também com a presença da Secretaria Regional da Inclusão Social e da Cidadania, representada através da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela Freitas, e de Vânia Jesus, presidente do Instituto de Emprego da Madeira.

Nesta segunda reunião do dia com o sector empresarial da Ilha Dourada estiveram em análise as Medidas de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho e as Medidas de Apoio ao Emprego no âmbito da pandemia do covid-19.

Na abertura desta sessão, Pedro Calado fez questão de frisar que as iniciativas em curso “não são políticas”, visando, sim, “o contacto directo com os empresários”, a sua “auscultação sobre os problemas que os afectam, ajudando-os igualmente a esclarecer as dúvidas que possam ter no que se refere às medidas que estão a ser implementadas para apoiar a manutenção dos contratos de trabalho e dos empregos”.

A grande prioridade do executivo madeirense é, consoante reforçou o vice-presidente, “pôr em marcha as medidas de apoio económico e social”.

“Estas iniciativas que hoje decorreram - a primeira na parte da manhã, a segunda, na parte da tarde -, são impares, uma vez que o executivo não se tem limitado a prestar informação através da comunicação social ou das suas páginas institucionais e são uma oportunidade que deve ser aproveitada pelos empresários para colocarem as suas questões e problemas, já que podem contar com a ajuda técnica das entidades públicas”, sustentou Pedro Calado.

De referir ainda que, tal como na sessão matinal, a da parte da tarde contou com a presença da Câmara Municipal do Porto Santo, Assembleia Municipal, Junta de Freguesia, Associação Empresarial e também dos dois deputados eleitos à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.