Governo Regional distingue sete personalidades e duas instituições

O Governo Regional vai agraciar, no próximo dia da Região, sete personalidades e duas instituições, apurou o DIÁRIO junto do Executivo.

Com a Insígnia Autonómica de Valor - Cordão vão ser condecorados Conceição Estudante, ex-secretária dos governos liderados por Alberto João Jardim e José Ferreira Prada, advogado.

Com a Insígnia Autonómica de Distinção o empresário José Nelson Abreu e a Porta 33 - Associação Quebra Costas - Centro de Arte Contemporânea.

Com a Insígnia Autonómica de Bons Serviços - Cordão, o Governo Regional decidiu distingir o Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava e Maria Helena Pereira, médica ginecologista já reformada. Felicidade Branco, enfermeira; Maria Lúcia dos Santos, funcionária pública e Manuel José França Gomes, médico director do Serviço de Ortopedia do SESARAM, vão receber a medalha da mesma insígnia.

A cerimónia da entrega das insígnias realiza-se a 1 de Julho.