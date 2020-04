Governo Regional aprova 12 expropriações no valor de 177 mil euros

Tendo em conta as conclusões do Conselho de Governo, decisões essas deliberadas esta quinta-feira, o executivo madeirense decidiu concluir a expropriação de 12 parcelas de terreno no valor global de aproximadamente 177 mil euros.

Eis as deliberações:

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 8.710,00€ (oito mil, setecentos e dez euros), parcela de terreno necessária à obra de ‘Reconstrução da E.R. 203 - Carreiras’.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 15.239,00€ (quinze mil, duzentos e trinta e nove euros), parcela de terreno necessária à obra de ‘Construção da Nova Ligação Vasco Gil/Fundoa – Cota 500 – 1.ª Fase’.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 4.533,00€ (quatro mil, quinhentos e trinta e três euros), parcela de terreno necessária à obra de ‘Construção da Via Expresso Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo’.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 34.045,91€ (trinta e quatro mil, quarenta e cinco euros e noventa e um cêntimos), parcela de terreno necessária à obra de ‘Construção da Via Expresso Fajã da Ovelha – Ponta do Pargo’.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 13.941,37€ (treze mil, novecentos e quarenta e um euros e trinta e sete cêntimos), parcela de terreno necessária à obra de ‘Construção da Estabilização da E.R. 231 – Quinta Grande’.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 2.190,00€ (dois mil cento e noventa euros), parcela de terreno necessária à obra de ‘Canalização do Ribeiro da Corujeira (2.ª fase) Monte’.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 4.275,00€ (quatro mil duzentos e setenta e cinco euros), parcela de terreno necessária à obra de ‘Construção da Ligação à Via Expresso no Porto da Cruz – Ligação à Referta’.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 15.607,16€ (quinze mil seiscentos e sete euros e desaseis cêntimos), parcela de terreno necessária à obra de ‘Estabilização da Encosta Sobranceira ao Túnel do Dr. João Abel de Freitas – Nó dos Viveiros’.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 2.044,00€ (dois mil quarenta e quatro euros), uma parcela de terreno necessária à obra de ‘Reconstrução da E.R. 203 - Carreiras’, cujos titulares são: Anita Maria de Sá Miranda Teixeira e Francisco José de Sá Miranda.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 19.067,31€ (dezanove mil sessenta e sete euros e trinta e um cêntimos), parcela de terreno necessária à obra de ‘Construção da Via Expresso Fajã de Ovelha - Ponta do Pargo’, cujos titulares são: João Pereira Faúlha casado com Maria de La Salete Mendes Gouveia Faúlha.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 30.754,43€ (trinta mil setecentos e cinquenta e quatro euros e quarenta e três cêntimos), parcela de terreno necessária à obra de ‘Construção da Via Expresso Boaventura – São Vicente’.

- Autorizar a expropriação, pelo valor global de 27.127,50€ (vinte e sete mil cento e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos), parcela de terreno necessária à obra de ‘Reconstrução da E.R. 111 – troço entre o Hotel Porto Santo e a Calheta’.