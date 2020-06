Governo promete lançar outro concurso para construção do novo hospital da Madeira depois do primeiro ficar deserto

O concurso para a construção do novo hospital da Madeira não conseguiu qualquer proposta, depois de sete entidades se terem qualificado, no âmbtiod da qualificação prévia. O Governo regional diz que a não apresentação de propostas se deveu a dois factores: contexto de pandemia e os orçamentos dos concorrentes terem ficado acima do preço base definido no concurso, que foi de 205,9 milhões de euros.

Mas o Governo dá uma garantia: novo procedimento vai ser lançado, ainda neste ano.

“O Governo Regional, ciente da irrevogável necessidade da Região Autónoma da Madeira em dispor de um novo Hospital que responda às atuais e futuras carências na área da saúde, mantém o firme propósito de realizar a obra e começou já hoje a desenvolver os mecanismos necessários ao início da execução dos trabalhos, através de um novo procedimento administrativo de contratação pública”, avança o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, sublinhando ainda que “o Governo Regional prevê o lançamento de novo procedimento ainda este ano, entre setembro e outubro próximos, para que seja possível iniciar os trabalhos de construção do HCM no primeiro semestre de 2021”.