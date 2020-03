Governo promete alargar prazos de pagamento de pensões na Madeira

O pagamento de pensões e outras prestações sociais, sobretudo quando feita a dinheiro, deverá ser alargada no tempo devido à pandemia do Covid-19. A garantia foi dada hoje pelo Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira dado o pedido para que as pessoas mantenham o isolamento social, que tem de ser respeitado para que não haja um alastrar do vírus.

A opção passará por alargar os prazos de pagamento dessas pensões, o que na Madeira deveria acontecer daqui por duas semanas, a 1 de Abril, uma quarta-feira. “Há um plano de tentarmos alargar o período de entrega dessas pensões, sabendo que há esse contacto personalizado e directo, para tentarmos limitar não só o horário de trabalho mas também o número de pessoas que vão às entidades”, assegura.

O trabalho está a ser feito, inclusive para garantir “um período mais alargado de atendimento” ou “o número de dias em que essas pensões poderão ser pagas”, mesmo porque ainda há tempo, sabendo o Governo que “a maior parte dessas pessoas não tem outros canais por onde se possa fazer essas transferências, pessoas com alguma idade, muitas delas até nem usam a nova tecnologia”, frisou Pedro Calado.

O objectivo máximo é evitar o aglomeramento de pessoas.