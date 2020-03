Governo prevê prejuízo de mil milhões na economia da Madeira

A economia madeirense deverá ter um rombo de mil milhões de euros devido à paralisação de muitas das principais actividades empresariais devido ao Covid-19, nomeadamente o turismo que representa quase 25% do PIB regional e tem mais de 20 mil pessoas directamente ligadas à actividade.

O número foi apresentado pelo Vice-Presidente do Governo Regional esta manhã, após ma reunião com os representantes dos bancos na Madeira, no qual alertou para a necessidade de serem criadas condições para, tanto as pessoas como as empresas terem um alívio nos pagamentos de créditos à habitação e ao consumo, bem como aos empréstimos ao sector empresarial que está praticamente parado nesta fase.

Segundo Pedro Calado, há um entendimento de todos que é necessário que as instituições bancárias chegarem-se à frente, tal como o próprio Governo está a preparar para fazer no que toca ao pagamento de impostos, pedido que já foi feito ao Governo da República e incide nas retenções na fonte do IRS, IRC, pagamentos por conta e prestações do IVA, bem como dos pagamentos à Segurança Social.

O pedido do GR foi para que seja criada uma moratória para alargar os prazos de pagamento que se prolongue até Setembro de 2020, calculando-se que mesmo que esta crise do Covid-19 permita alguma normalidade em Maio/Junho, deverá demorar pelo menos 3 a 4 meses até à actividade económica voltar a funcionar.