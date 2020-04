Governo prepara reabertura do ensino secundário

“Reabertura do ensino secundário em equação”, esta é a notícia em manchete na edição desta quinta-feira no DIÁRIO. Em análise está a idade avançada dos docentes, as reais necessidades dos alunos e as condições físicas e de recursos humanos das escolas.

Hoje, o presidente do Governo Regional vai anunciar os sectores de actividade que vão reabrir após o levantamento do estado de emergência, a partir do dia 2 de Maio. O DIÁRIO levanta o véu e nota que os centros comerciais são incluídos neste primeiro regresso da vida económico do período pós pandemia da covid-19.

Será um reeguer do motor económico a força de braços já que 70% da linha de crédito já foi esgotada. Nesta edição, revelamos que 2.300 candidaturas disputam já os prometidos 100 milhões de euros, que a ACIF já pediu o reforço da linha de apoio e que os empresários do Porto Santo estão fartos de “mais do mesmo”.

O que também deverá ser anunciado hoje com maior detalhe é a mega-operação de fiscalização ao estado de emergência que terá entre os dias 1 e 3 de Maio, medidas mais restritivas à mobilidade e a Polícia Florestal com um papel preponderante, em especial no Dia do Trabalhador.

Quando voltam a estar proibidas as deslocações entre concelhos da Região, o DIÁRIO revela que a par da PSP e GNR, também a Polícia Florestal estará a partir de amanhã no terreno para garantir que não haverá ajuntamentos fora de estrada. As ordens são claras: proibir os convívios e piqueniques familiares que tradicionalmente ocorrem no 1.º de Maio.

No plano político, saiba que a Assembleia Legislativa da Madeira quer assumir papel principal, agora que terminará o estado de emergência. Fazendo a retrospectiva da acção executiva, mostramos os ziguezagues do Governo Regional em tempos de crise.

Estes são os principais destaques da edição impressa desta quinta-feira. Todos os desenvolvimentos desta jornada informativa pode acompanhar no dnoticias.pt e na TSF-Madeira, sabendo que logo à tarde terá toda a síntese da actualidade da pandemia na Madeira no DIÁRIO da covid-19, o nosso vespertino digital de acesso gratuito.

