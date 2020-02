Governo não demite Mário Pereira

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, reafirmou durante a noite passada que o médico ortopedista, Mário Pereira, “é o director clínico em funções, com a missão de assegurar a gestão clínica do SESARAM”, reagindo dessa forma à solicitação de um grupo de 45 médicos do Serviço Regional de Saúde da Madeira, incluindo 29 directores de serviço, que também ontem exigiram “a demissão imediata” do director clínico.

A tutela também reafirma que não aceitará a demissão apresentada pelos directores de serviço e coordenadores de unidades clínicas no Serviço de Saúde da Região e faz saber que “a estratégia regional definida para área da Saúde continuará assente no diálogo, na proximidade e na humanização ao nível da prestação de cuidados de saúde, centrada no utente e nas suas necessidades”.

Mário Pereira, médico ortopedista do Sesaram e ex-deputado centrista na Assembleia Legislativa da Madeira, tomou posse como director clínico a 7 de Fevereiro, depois de ter sido nomeado pelo Governo Regional de coligação PSD/CDS.