Governo já injectou 440 milhões de euros na economia

440 milhões foram injectados na economia em apenas 2 meses. A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira revela que em plena fase de pandemia da Covid-19, ou seja entre Março e Maio, o Governo Regional já criou 130 medidas de apoio a diversos sectores e pagou 211 milhões de euros a fornecedores e entidades terceiras. Apesar deste esforço financeiro, noutras áreas, o esforço é menor. Por exemplo, no que concerne o estudo da ACIF para revitalizar a actividade económica regional, o Executivo mantém silêncio.

Na edição de hoje fique também a saber que desde 2001 que não havia consumos de electricidade tão baixos e que em Abril passado o Aeroporto da Madeira registou uma quebra de 98% nos passageiros.

Depois de 8 dias consecutivos sem casos positivos de Covid-19 na Região e de mais 4 casos recuperados, o Governo Regional veio determinar a reabertura de mais espaços e sectores. Função pública, Loja do Cidadão, teleférico, restauração e escolas de condução retomam a actividade na próxima segunda-feira. O navio Lobo Marinho vai assegurar quatro viagens semanais para o Porto Santo.

Nesta sexta-feira saiba quais as 16 praias que a Região candidatou ao galardão Bandeira Azul e conheça o ‘Funchal Cultura 2030’, um plano estratégico promovido pela Câmara do Funchal para o sector a pensar na próxima década.

E ontem o Marítimo ameaçou com a impugnação do campeonato da I Liga caso seja obrigado a jogar fora de casa, mas hoje haverá a decisão oficial sobre a matéria.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO. Acompanhe a actualidade informativa em www.dnoticias.pt e não perca, ao final da tarde, a última edição da semana do DIÁRIO do Coronavírus.