Governo investe mais de 7 milhões na promoção da Madeira

O Governo Regional da Madeira, através do vice-presidente do Governo Regional e da Secretária Regional do Turismo e Cultura, oficializou esta quarta-feira, os encargos orçamentais relativos à celebração ao contrato-programa relativo às acções de promoção diversas para o ano de 2019 da Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira,

De acordo com o Jornal Oficial (JORAM), ao todo o executivo madeirense investiu 7.501.321,00 (sete milhões, quinhentos e um mil, trezentos e vinte e um euros), repartidos pelos anos económicos de 2019 (5.625.990,75 euros) e 2020 (1.875.330,25 euros).

De referir que a presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação (ou seja amanhã).