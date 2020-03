Governo decreta quarentena obrigatória para todos os passageiros que chegam à Madeira

O presidente do Governo Regional anunciou que a partir da meia-noite de hoje todos os passageiros que desembarcam no aeroporto da Madeira serão submetidos a confinamento obrigatório.

“A partir das 00h00 do dia 23 de Março fica deliberado o confinamento obrigatório de todos os passageiros que cheguem ao aeroporto da Madeira, com conhecimento e anuência do Presidente da República”, anunciou Miguel Albuquerque na videoconferência de imprensa que está a ser transmitida a partir da Quinta Vigia.

Refira-se que a quarentena obrigatória já está a ser aplicada na Madeira. As pessoas que chegam à Região e que não têm residência são encaminhadas para o empreendimento da Quinta do Lorde, no Caniçal.

A alteração agora anunciada pelo executivo madeirense visa alargar esta medida preventiva a todos os cidadãos - tenham residência na Madeira, ou não.

A vigilância na aplicação desta medida para minimizar a propagação da pandemia da Covid-19 está, assim a ser reforçada, na sequência das indicações anunciadas pelo representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, que apoia esta determinação do executivo regional.