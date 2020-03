Governo da Madeira cessa os voos dos países onde há transmissão activa

O Governo Regional ordenou a cessação de voos provenientes dos países onde há transmissão activa do coronavírus nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo.

A ordem foi dada por Miguel Albuquerque que esta tarde apresentou mais medidas de recomendação, contingência e resposta para apoiar cidadãos e empresas face ao novo coronavírus.

Em relação aos aeroportos da Região Autónoma da Madeira, e com o objectivo de salvaguardar a saúde pública da população, “é um imperativo ético da minha parte determinar a cessação das operações de ligação aérea com origem em todos os países com casos positivos e referenciados pela OMS, com transmissão comunitária activa o mais rapidamente possível”, disse na conferência de imprensa, acrescentando que “a cessação deveria ocorrer durante o prazo de sete dias até nova avaliação”.

O presidente do Governo disse ainda que foram já efectuados os “contactos indispensáveis com o Governo da República” para a efectivação desta medida e que aguardam apenas a autorização das autoridades nacionais, como é o caso da ANAC. Miguel Albuquerque salientou que “está primeiro a saúde” e depois a economia e que os países afectados por esta suspensão de voos são a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Alemanha, a Suíça e a Espanha. Quanto às rotas domésticas entre o continente e a Região, revela que se mantêm por serem imprescindíveis.

Na ocasião, o governante deu conta das medidas já em curso, de medição da temperatura e de um inquérito, no aeroporto da Madeira e do Porto Santo. Medidas que foram antecipadas já para hoje, uma vez que estavam previstas arrancar apenas na próxima segunda-feira.