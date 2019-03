Governo dá 87 milhões à HF até 2029

O DIÁRIO publicou na sua versão online de hoje, pelas 17h30, uma notícia relativa às compensações financeiras atribuídas às empresas de transportes públicos que possui referências incorrectas nomeadamente quanto ao valor da comparticipação financeira à HF.

Como o contrato de comparticipação financeira com a HF é válido até 2029 (incluindo a renovação de frota) - e não até Dezembro de 2019 como acontece com todas as outras empresas de transporte - conclui-se que o Governo Regional gasta 12,5 milhões de euros por ano (e não por mês) com a mobilidade social rodoviária na Madeira.

Logo, a percentagem do valor atribuído à empresa Horários do Funchal, não é de 94,3%, mas sim de 49% do total das compensações financeiras atribuídas às empresas de transportes públicos para garantir passes sociais entre Abril e Dezembro de 2019.