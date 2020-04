Governo confirma que vai transferir para unidade hoteleira todos os infectados do edifício Nova Cidade

O Governo Regional vai transferir para uma unidade hoteleira do município de Câmara de Lobos todos os doentes infectados com covid-19 detectados na urbanização Nova Cidade, referiu Pedro Ramos confirmando a notícia avançada pelo DIÁRIO na manhã desta segunda-feira.

“Em articulação com a autarquia estamos, de facto, a pensar transferir todos aqueles que são positivos para uma unidade hoteleira no município de Câmara de Lobos para que também, dessa forma, seja mais fácil controlar o confinamento destes cidadãos que estavam na urbanização da Nova Cidade, do IHM”, referiu o secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

Esta manhã, no debate promovido pelo DIÁRIO, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, referiu que 22 infectados pela covid-19, no bairro Nova Cidade, não foram alojados em unidade hoteleira, pelo que cumprem quarentena neste complexo habitacional onde vivem cerca de 600 pessoas.

“Eu não aceito isso. Já manifestei a quem de direito. Eu percebo que estamos em cerca sanitária, eu percebo que tivemos mais casos positivos em habitações isoladas, mas eu sei que as pessoas muitas vezes ficaram confinadas em hotéis. Portanto, estamos a falar de um bairro social, com as vivências de um bairro social. O espaço arquitectónico do próprio complexo não é fácil”, salientou na ocasião o autarca, acrescentando que a Câmara Municipal “está disponível para encontrar outra solução”. Pedro Ramos acaba por atender agora a este pedido de Pedro Coelho, referindo que está a ser encontrada uma solução em articulação com a autarquia de Câmara de Lobos.