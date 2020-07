Testes todos negativos ao plantel do Marítimo antes do jogo no Bessa

Sem casos de infecção no plantel, o Marítimo apresenta-se esta noite, no Estádio do Bessa, quase na máxima força. O plantel verde-rubro - que foi testado ontem, ao final da tarde, no hotel em que está hospedado, no concelho de Vila Nova de Gaia -, não apresentou qualquer caso de covid-19 e defronta o Boavista, às 19 horas, praticamente com todos os jogadores disponíveis, à excepção do lateral Rúben Ferreira que se encontra a recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles.

A realização do teste aos 25 jogadores às ordens de José Gomes é obrigatória segundo as normas decretadas pela Direcção-Geral de Saúde (DGS) e ambos os conjuntos têm de proceder à recolha obrigatória 24 horas antes do jogo, para que os resultados sejam apurados antes da subida ao relvado. Recorde-se que na jornada passada registaram-se mais dois novos casos no futebol português, na ocasião de dois guarda-redes do Belenenses SAD. Até então, clubes como Vitória de Guimarães, Famalicão, Moreirense, Benfica ou FC Porto também tiveram jogadores contagiados.

Boavista e Marítimo abrem esta quinta-feira, às 19 horas, a 31.ª jornada do campeonato português. Um encontro a decorrer no Estádio do Bessa. Naquele que será o reencontro de Daniel Ramos frente ao emblema que orientou durante duas épocas, axadrezados e verde-rubros estão separados por 4 pontos. O clube do Norte segue em 9.º lugar, enquanto os insulares ocupam o 12.º posto da classificação e ainda lutam pela permanência na I Liga.

Na primeira volta, a vitória sorriu ao Marítimo. O único golo do jogo surgiu logo no primeiro minuto, depois de Idris - ao tentar cortar a bola -, acabou por marcar na própria baliza.

Histórico de confrontos Data Marítimo - Boavista (1-0)

14 de Dezembro de 2019

Marítimo - Boavista (0-1) 18 de Maio Boavista - Marítimo (0-1) 12 de Janeiro de 2019 Boavista - Marítimo (2-1) 31 de Janeiro de 2018 Marítimo - Boavista (1-0) 20 de Agosto de 2017

Após o desafio, o plantel regressa à Madeira ainda esta noite, a bordo de um charter fretado à companhia aérea SATA.