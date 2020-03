Governo cancela visita à nova sala do Coronavírus no Hospital do Funchal

Depois de ontem, ao final do dia, a comunicação social ter sido convocada para uma visita à área de internamento definida para tratamento de pessoas suspeitas de infecção pelo novo Coronavírus, que deveria acontecer no início da tarde de hoje, no hospital Dr. Nélio Mendonça, o gabinete de Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, acaba de dar conta do adiamento da mesma, sem indicação de nova data.

O DIÁRIO sabe que o espaço não está a ser utilizado por nenhum doente com suspeita de infecção pelo Covid-19, levando a crer que o adiamento 30 minutos antes da mesma ter lugar se deverá ao aparato gerado em torno da doença súbita que acometeu Dolores Aveiro, mãe do craque madeirense.

Conforme o DIÁRIO já noticiou, Cristiano Ronaldo está a caminho da Madeira, vindo de Turim, na região de Piemonte, no norte de Itália, umas das zonas consideradas de risco pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pela Direcção Geral da Saúde (DGS). Ao que tudo indica, o futebolista madeirense deverá visitar a mãe, internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, assim que chegar à Madeira.

O DIÁRIO procurou perceber que motivos teriam levado ao adiamento da visita, não tendo obtido nenhuma resposta conclusiva da parte do gabinete do Secretário da Saúde.

Recorde-se que a família Aveiro terá solicitado ao SESARAM alguma privacidade em relação às informações divulgadas sobre o estado de saúde de Dolores Aveiro.