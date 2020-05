Governo assinalou Dia do Trabalhador com deposição de flores junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense

O Governo Regional assinalou hoje o Dia do Trabalhador com a tradicional deposição de flores junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense, localizado na Avenida Sá Carneiro.

Atendendo às questões de segurança que se impõem face ao actual estado de emergência nacional, que se mantém até ao próximo dia 2 de maio, bem como às restrições de circulação entre concelhos de 1 a 3 de maio, decretadas pelo Governo da República e implementadas também na Região, as comemorações do Dia do Trabalhador foram restritas e limitadas ao momento de homenagem ao trabalhador.

Uma cerimónia que contou com a presença da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, representantes da Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva e para a qual foram convidados os representantes das Associações Patronais e Sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira.

Em representação das Associações Patronais, foram dirigidos convites à Associação Industrial e Comercial do Funchal (ACIF-CCIM), Associação dos Industriais de Construção da Madeira (ASSICOM), Associação de Agricultores da Madeira (AAM). No que diz respeito aos Sindicatos, os convites foram endereçados à União de Sindicatos do Arquipélago da Madeira (USAM), União Geral de Trabalhadores (UGT-Madeira) e União de Sindicatos Independentes (USI).

No contexto da pandemia da COVID-19, e devido às medidas actualmente em vigor na Região para evitar a sua disseminação, foram cancelados os habituais eventos organizados pelo Governo Regional para assinalar esta data, nomeadamente o apoio às actividades promovidas por associações desportivas, o concerto comemorativo e a abertura da zona de lazer do Montado do Pereiro para os tradicionais piqueniques e convívios alusivos à data.

“O objectivo foi homenagear todos aqueles que, com o seu trabalho, no passado e no presente, construíram e constroem a nossa Região, obra de persistência, força de vontade, dedicação e empenho, e que por isso merecem o sentido reconhecimento de todos nós”, realçou a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

Augusta Aguiar realçou que esta cerimónia serve também para enaltecer o papel dos Parceiros Sociais, Sindicatos e Associações Patronais da Região, pois “apesar das dificuldades e desafios, têm contribuído, com o seu empenho e cooperação, para o clima de estabilidade e paz social de que temos vindo a beneficiar, em tranquilidade e em justiça social, elementos essenciais da nossa política laboral, que aposta na dimensão humana e no reconhecimento do trabalho e do papel dos seus empreendedores”.

Afirmou ainda que “apesar de todas as limitações impostas pelo actual contexto, esta homenagem simbólica tem o propósito de relevar o papel de todos os trabalhadores madeirenses e porto-santenses que, diariamente, dão o seu melhor. Em particular nos tempos atuais, em que os desafios são muitos e a necessidade de adaptação à nova realidade exige tanto de todos nós”.

Recorde-se que ontem, dia 30 de abril, teve lugar, por vídeo-conferência, uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, composta por membros do Governo Regional, Associações Patronais e Sindicatos, na qual foram abordados temas como a análise dos impactos da pandemia causada pela doença COVID-19 nas empresas e trabalhadores, bem como as medidas implementadas pelo executivo madeirense na mitigação dos seus efeitos.

Na ocasião, registou-se um consenso generalizado no que diz respeito às medidas extraordinárias que têm vindo a ser implementadas pelo Governo Regional, tendo os parceiros sociais demonstrado satisfação pelo trabalho desenvolvido. Foi deixada também uma nota relativa à necessidade de as instâncias nacionais e europeias reforçarem os apoios à retoma da economia e à promoção do emprego.

Para finalizar, a Secretária Regional com a tutela do Trabalho sublinhou que “na senda da justiça social e solidariedade colectiva, o Governo Regional continuará sempre a implementar medidas que conduzam à protecção social dos trabalhadores e das suas famílias, promovendo o combate às situações de exclusão social e às desigualdades”.