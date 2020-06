Governo apresenta Estratégia Regional de Habitação

Amanhã, dia 30 de Julho, o Governo Regional irá apresentar publicamente a Estratégia Regional de Habitação (ERH).

“A ERH constitui um documento que reúne as carências habitacionais dos concelhos da Região Autónoma da Madeira, criando um plano estratégico com medidas específicas que visam garantir as condições de acesso a uma habitação por parte das pessoas que vivem em condições menos dignas e que não dispõem de capacidade financeira para aceder a solução habitacional adequada”, explica a tutela em comunicado dirigido à imprensa.

O evento, que contará com a presença da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, tem lugar, pelas 15 horas, no Auditório da Secretaria Regional de Equipamento e Infraestruturas, no Edifício do Campo da Barca, no Funchal.