Governo alterou folheto que acompanha máscaras

Um dos folhetos informativos que acompanha as máscaras que estão, neste momento, a ser entregues à população, pelo Governo Regional, foi alterado. Ao contrário do que acontecia anteriormente, já não há qualquer referência ao material de que são feitas máscaras ou à necessidade de colocação de filtros TNT.

Na origem destas alterações terão estado não só as dúvidas, mas também as críticas feitas por várias pessoas, inclusive por dirigentes do PCP, ao facto de o conteúdo do folheto informativo em causa não corresponder às máscaras que o acompanhavam.

Embora, por mais do que uma vez, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, tivesse referido que as máscaras comunitárias deveriam ser em tecido 100% algodão, ter duas camadas e possuir filtro TNT, a verdade é que muitas das que foram distribuídas pelos lares madeirenses eram em polyester e sem qualquer abertura para colocação de filtros.

Ao contrário do anterior, no novo folheto não é feita qualquer referência ao material em que é feita a máscara, nem à colocação de TNT ou aos cuidados a ter com a lavagem da máscara. Desta forma, o folheto tanto se adequa às máscaras produzidas pela empresa madeirense, sem possibilidade de colocação de filtros, como às que foram feitas por uma empresa do Porto, que, pelo contrário, estão aptas à colocação do TNT.

Até meados deste mês de Maio, o Governo Regional espera ter distribuídas as 250 mil máscaras comunitárias.