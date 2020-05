Gonçalo Pimenta reuniu-se com empresários do Parque Empresarial do Porto Santo

O presidente do Madeira Parques Empresariais esteve hoje no Porto Santo, onde reuniu-se com os empresários do parque empresarial da Ilha Dourada.

Nesta que foi a primeira visita à ilha Dourada depois de ter assumido a presidência deste organismo, Gonçalo Pimenta quis ouvir os empresários e conhecer a situação do parque empresarial, tendo transmitido aos empresários “uma grande aproximação com o parque empresarial do Porto Santo”, assim como “algumas reestruturações do ponto de vista estratégicas”, salientando ainda a aposta num “trabalho em rede e em articulação com Roberto Silva, assessor da vice-presidência, e também com o presidente da edilidade, Idalino Vasconcelos, para ver se conseguimos trabalhar em conjunto e no mesmo sentido” disse o responsável pelo Madeira Parques.

Gonçalo Pimenta sensibilizou ainda o Presidente da Camara, para cumprir o decreto legislativo regional – 19/ 2004 – que prevê que as empresas com uma extensão de 100 m2, exerçam a sua atividade no parque empresarial, esperando que num futuro próximo tal possa acontecer.