Ginásio do Porto Santo ‘BR Gym’ reabriu a meio gás

O Ginásio Portosantense ‘BR Gym’, já reabriu as portas para felicidade de muitos clientes que sentiam falta deste exercício regular.

Situado nas instalações do pavilhão multiusos, o espaço esteve encerrado durante dois meses devido à pandemia Covid-19, reabrindo com rigorosas medidas de segurança. O empresário Bruno Rodrigues salientou ao DIÁRIO que as regras de distanciamento e outros cuidados serão “cumpridos escrupulosamente”, seguindo “à risca as directrizes do governo regional e outras medidas que acharmos pertinente para os nossos atletas e o nosso espaço”.

O empresário salienta que o espaço abriu a meio gás, registando nestes primeiros dias uma quebra de 70% dos atletas, mas mostra-se “esperançado de que tudo vai melhorar com o seu devido tempo”.