Ginásio Carlos Rebolo cria plano de treinos para fazer em casa

No seguimento das medidas de prevenção em relação ao COVID-19, o Ginásio Carlos Rebolo sentiu a necessidade de encerrar temporariamente o seu espaço no Funchal.

No entanto, dada a situação, e para tentar ajudar e minimizar o inconveniente no dia-a-dia das pessoas, decidimos disponibilizar, através do site da Carlos Rebolo Team (a equipa que faz Online Fitness Coaching) um plano de treino para as pessoas poderem fazer em casa. Para terem acesso basta entrarem no site para fazerem download https://www.carlosreboloteam.com/.

O ginásio irá permanecer encerrado por período indeterminado, e continuando a seguir as directrizes do Governo Regional e, será reaberto assim que a situação melhore e for considerado seguro voltar à normalidade.