Gasolina sobe, gasóleo baixa de preços

Desde as zero horas desta segunda-feira os preços dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira, que são fixados administrativamente, resultam num aumento do custo do litro de ‘gasolina 95’, enquanto o gasóleo rodoviário, bem como o colorido e marcado, baixam décimas de euro.

Assim, até às 23h59 do próximo domingo , 24 de Maio de 2020, estes são os preços praticados nas bombas de gasolina da Madeira e Porto Santo:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,272 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,076 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,583 por litro

E estes eram os preços em vigor até ontem:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,264 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,080 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,587 por litro