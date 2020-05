Gasóleo rodoviário com baixa de um cêntimo esta semana na Madeira

O preço dos combustíveis tem estado a baixar nas últimas semanas, sendo que para esta semana é de realçar a quebra de 0,013 euro (ou seja pouco mais de um cêntimo) no Gasóleo rodoviário que é o que tem maior consumo na Região Autónoma da Madeira.

Os restantes combustíveis, cujos preços de venda ao público são afixados administrativamente pelo Governo Regional há quase 12 anos (desde 31 de Julho de 2008), também recuaram, mas muito ligeiramente.

Estes são os preços em vigor até às 23h59 do próximo domingo, 17 de Maio de 2020:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,264 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,080 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,587 por litro

E estes eram os preços em vigor até pouco antes da meia-noite deste domingo, 10 de Maio de 2020:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,269 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,093 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,599 por litro

Desde o início do ano os preços destes três combustíveis têm vindo a baixar, sobretudo desde o agudizar da crise provocada pelo novo coronavírus, que levou a uma quebra significativa do consumo de combustíveis em todo o mundo, levando à desvalorização em bolsa do barril de crude e obrigando à redução da produção do petróleo.

A 3 de Janeiro, com a determinação do preço de venda ao público dos referidos três combustíveis, o gasóleo rodoviário custava 19 cêntimos mais caro, a gasolina 95 recuou 21 cêntimos e o gasóleo colorido caiu ainda mais, cerca de 22 cêntimos.