Garcês discorda de torres eólicas no mar de São Vicente

“No mar, não, em terra sim”. Esta é a reacção do presidente da Câmara Municipal de São Vicente face à possibilidade de vir a ser instalado torres eólicas offshore, em mar aberto, como prevê o estudo do Centro de Tecnologia Marinha e Engenharia Oceânica, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que na edição impressa de hoje do DIÁRIO dá conta.

Uma das três zonas apontadas mencionado no documento, publicado no âmbito do projecto ARCWIND (2017/2020), está precisamente a zona geográfica do concelho vicentino. Embora reconheça ser prematuro estar a tecer considerações, José António Garcês não concorda que seja instalado qualquer torre que afecte a imagem do município. E diz porquê.

“Sou defensor dos investimentos em energias renováveis, sou sim senhor. São autênticas mais-valias, mas nos lugares apropriados, como até já está licenciado no nosso concelho. No mar, não concordo, porque certamente irá representar prejuízos para a nossa economia que vive sobretudo do turismo e do património ambiental riquíssimo que ostenta”, sustentou a opinião, a mesma que sublinhou será colocada preto-no-branco’ no caso de vir a ser solicitado qualquer parecer da edilidade.