Futebolistas tratam da sua condição física na Praia Formosa, veja o curto vídeo

Com a suspensão das competições desportivas em geral, e do futebol em particular, por causa da ameaça do coronavírus, alguns atletas profissionais procuram manter a sua condição física em sítios diferentes dos habituais, como relvados e ginásios.

É o caso de Jorge Correa, jogador do Marítimo, que esta manhã correu no Passeio Público Marítimo na Praia Formosa, na companhia de um outro colega.

Uma situação que começa a ser prática habitual, agora que os complexos desportivos e os ginásios estão de portas fechadas ou em vias de fechar.