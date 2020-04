Futebol dependerá, sempre, da autoridade de saúde

O presidente do Governo Regional foi questionado sobre a reabertura da competição da I Liga de futebol, com jogos no continente e a situação da SAD do Marítimo, da qual a Região faz parte.

Miguel Albuquerque lembrou que o que ficou decidido, ao nível nacional, é que qualquer decisão será sempre subordinada à autoridade de saúde.

Certo é que, sublinha, o Marítimo não poderá ser prejudicado. O presidente do Marítimo, diz, “anda nisto há tanto tempo e sabe mais a dormir do que muitos dos outros acordados”, pelo que os interesses do clube serão sempre respeitados.

Ainda no desporto, a reabertura de desportos náuticos, golfe e outras modalidades, incluindo no Porto Santo, será pensada e as decisões iguais para toda a Região. Também em relação às praias, os porto-santenses enfrentam as mesmas proibições impostas aos madeirenses.