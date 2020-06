Funeral do padre Mário Tavares realiza-se amanhã no Estreito de Câmara de Lobos

A missa do funeral do padre Mário Tavares será celebrada na igreja paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, esta segunda-feira, dia 8 de Junho, às 11 horas.

O padre Mário Tavares, ex-deputado da CDU e figura marcante do concelho de Câmara de Lobos, morreu, ontem de manhã, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada durante a noite, devido a uma complicação do seu estado de saúde. Tinha 85 anos.

Mário Tavares era natural da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, onde nasceu no dia 24 de Julho de 1934, e teve nomeação paroquial na Diocese do Funchal, nas paróquias de Machico, da Ribeira Brava, do Santo da Serra e do Arco de São Jorge, antes de ser nomeado Capelão Militar.

Depois de ter estado como capelão militar na Guiné, entre 1966 e 1969, foi nomeado para a nova paróquia de São Tiago, no Jardim da Serra, onde permaneceu ao longo de 23 anos (1969-1992).

Também foi professor de Português em escolas da Madeira e deputado eleito pela CDU à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, tendo exercido o seu mandato entre 1992 e 1996.