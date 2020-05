Fundos esgotados para as florestas da Madeira geram controvérsia

Proprietários de terrenos florestais suspeitam que parte dos 179 milhões de euros enviados por Bruxelas foram canalizados para outros projectos. Sem apoios este ano, asseguram, o risco de incêndio vai aumentar. É este o tema que faz manchete esta quarta-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande foto de capa ilustra uma situação negativa na área do Ambiente: “Lixo de regresso às serras”. Contamos-lhe como a maior afluência às zonas florestais, motivada pelo desconfinamento e o bom tempo, tem originado abandono de resíduos em diversos recintos, veredas e levadas.

“18 ideias para o futuro” é o título do destaque da capa sobre a 3.ª conferência ‘Pensar o Futuro’, promovida pelo DIÁRIO. Sustentabilidade, digitalização, diversificação da economia e retoma do turismo estiveram em foco no debate de ontem.

“Aeroportos sem condições para fazer triagem a passageiros” é mais uma das chamadas de capa. Piloto madeirense a operar na TAP alerta que a realização de testes à covid-19 vai gerar caos nos terminais.

“Piscinas com ordem para reabrir” é, finalmente, o quinto e o último dos destaques da capa de hoje.

