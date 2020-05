Funchalenses têm 60 dias acima do prazo para pagar facturas

“A Câmara Municipal do Funchal (CFM) prorrogou por 60 dias contínuos o prazo de pagamento de facturas emitidas pelo município relativas aos meses de Março e Abril de 2020, em todos os serviços prestados pela autarquia”, anunciou o executivo em comunicado de imprensa.

“Esta prorrogação é válida também para as restantes facturas com datas de vencimento até 31 de Março de 2020, sendo que todas as referências multibanco indicadas mantém-se válidas”, acrescenta a mesma nota.

Esta medida resulta de uma reunião entre o executivo municipal e os corpos dirigentes, nos Paços do Concelho, e visa “encontrar soluções que facilitem o pagamento das facturas pela via electrónica”, no sentido de “responder aos condicionalismos criados pelo actual estado de calamidade e garantir que as pessoas singulares e colectivas continuam a pagar as suas facturas de forma voluntária e em tempo útil”.

“No caso das Águas do Funchal, passa também a estar disponível nos serviços online da CMF uma nova funcionalidade, que permite consultar de imediato a referência multibanco da factura da água, bastando, para isso, que os munícipes insiram o seu número de consumidor e o respectivo número de contribuinte”, anuncia também a autarquia.

Esta funcionalidade está disponível no site oficial da CMF.

Para efeitos de pagamento das facturas relativas a cartões de moradores e cemitérios, a CMF informa ainda que “consta em todas as facturas emitidas um NIB bancário da autarquia, de modo a que os pagamentos possam ser feitos por multibanco, via transferência bancária”.