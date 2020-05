Funchal suspende processo de implementação da Taxa Turística

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) anunciou a suspensão do processo de implementação de uma Taxa Turística no Funchal.

A decisão foi comunicada pelo presidente Miguel Silva Gouveia, na sequência de uma reunião com o presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal – ACIF, Jorge Veiga França, e vários outros representantes da associação e do sector empresarial regional.

Miguel Silva Gouveia explicou que “esta foi uma auscultação feita pelo Município do Funchal, no sentido de estabelecer contactos mais próximos com o tecido empresarial do concelho nas suas variadas áreas, como a restauração, o comércio tradicional, a hotelaria, a indústria e o alojamento local, entre outros, percebendo as suas preocupações concretas e as dificuldades reais que atravessam nesta época de incerteza em que todos vivemos”.

A propósito da taxa turística, o autarca salientou “que não se encontram reunidas, neste momento, as condições para que este processo avance, não existindo, para já, uma data definida para o regresso a este tema”.

Na reunião foram também apresentadas aos membros da comitiva as iniciativas criadas de raiz pela CMF para apoiar a economia local, e que foram implementadas nos últimos dois meses, tais como o Mercado em Casa, a Venda Itinerante, a plataforma Comércio ao Serviço, e o fornecimento de minutas de um plano de contingência para as empresas do concelho, com a realização de sessões de esclarecimento aos empresários.

O município comprometeu-se, por fim, a avaliar nas próximas semanas várias preocupações manifestadas pelos representantes do sector.