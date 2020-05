A tradição voltou a cumprir-se no Funchal, mas de forma bem diferente da habitual, tendo em conta a pandemia de Covid-19 que afecta os madeirenses. Os votos a São Tiago Menor, prestados pelo município do Funchal há 499 anos, foram hoje renovados com uma Missa na Sé Catedral em honra do Santo Padroeiro, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e que contou apenas com a presença do Executivo Municipal.

Na cerimónia, tal como é tradição, o Presidente Miguel Silva Gouveia entregou ao Santo a chave da cidade e o Executivo depôs as varas da Vereação em sua honra, numa celebração especialmente simbólica, este ano, uma vez que a homenagem que o Município presta ao Santo remonta a 1521 e invoca a protecção dos funchalenses justamente durante uma crise de saúde pública. Durante um surto de peste que afectava a cidade, as autoridades camarárias entregaram a guarda da saúde dos habitantes a São Tiago Menor.

Miguel Silva Gouveia sublinhou que o Município “fez questão de honrar esta tradição no momento particularmente difícil que todos vivemos”, voltando a pedir, perante uma crise de saúde pública como há muito não se via, “a guarda da saúde da nossa gente ao nosso Santo Padroeiro, num voto que é cumprido por todos os representantes camarários há quase cinco séculos, e ao qual não poderíamos falhar justamente nesta altura, porque também temos a responsabilidade de respeitar a fé do povo e manter viva a identidade da nossa cidade”.

Na mesma data em que internacionalmente se assinala o Dia do Trabalhador, o Presidente da Autarquia do Funchal considerou que ao longo da História, o Funchal “teve a sorte de poder contar com gente que, nos momentos mais duros, disse sempre presente, e que soube estar à altura da responsabilidade quando a cidade mais precisou, pelo que esta foi igualmente uma homenagem a todos os homens e mulheres que, fruto do seu trabalho, mantiveram a cidade em funcionamento nos últimos dois meses e aos quais a Câmara Municipal muito agradece”.

Miguel Silva Gouveia referiu ainda que, a partir de segunda-feira, 4 de Maio, “começamos uma nova fase de recuperação e prosseguiremos juntos, com a mesma coragem e responsabilidade, na certeza de que voltaremos mais fortes”.