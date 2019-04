Funchal lança nova edição do Guia do Investidor

A Câmara Municipal do Funchal (CNF) acaba de actualizar e lançar uma nova versão do Guia do Investidor, instrumento lançado em 2016, no âmbito do Programa de Revitalização do Comércio e Serviços do Funchal.

O documento está disponível a todos quantos estejam interessados, quer por via online, no site da autarquia, quer no Balcão do Investidor.

O Guia do Investidor assume-se como “mais um incentivo” a todos aqueles que pretendam investir no Funchal, na medida em que esclarece e orienta o investidor desde o desenvolvimento da ideia de negócio até à sua concretização.

Sem pretender ser excessivamente técnico, o Guia alerta para os diferentes aspectos a ter em conta aquando da tomada de decisão, tendo agora sido revisto e actualizado em matérias como a legislação e as fontes de financiamento disponíveis.

É abordada a importância de um plano de negócios, que ajude a confrontar os custos do investimento com os benefícios esperados, ao que se somam as formas jurídicas de criação da empresa, as obrigações legais e fiscais a que está sujeita ou, ainda, as formas de contratação de trabalhadores que o investidor tem ao seu dispor.

São também abordados os benefícios, apoios e formas de financiamento disponíveis, quer por parte do próprio município, quer de outras entidades.

O Guia procura ainda promover alguma literacia em torno dos tipos de licenciamento e as diferentes formas jurídicas para a resolução de litígios, terminando com algumas recomendações e boas práticas de gestão.

“Com a actualização do Guia do Investidor, o município do Funchal dá mais um passo na senda de uma política baseada na informação, no conhecimento e no apoio directo às pessoas como estratégia para o desenvolvimento económico local”, realça a autarquia.