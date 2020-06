O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e a vice-presidente, Idalina Perestrelo, apresentaram, no âmbito da Semana do Ambiente 2020, o novo projecto-piloto que a autarquia vai implementar em zonas residenciais e que consiste na instalação de contentores inteligentes nalguns pontos críticos de afluência à cidade, onde ocorrem abusos na deposição de resíduos sólidos.

Miguel Silva Gouveia explicou que “a intenção da autarquia é salvaguardar as necessidades das famílias residentes e melhorar o serviço que é prestado pela CMF, reduzindo a poluição visual”.

“Estes contentores terão, assim, acessos condicionados e vão destinar-se especificamente à utilização por parte de moradores, que terão cartões próprios para abri-los. Os equipamentos serão monitorizados pelo nosso Departamento de Ambiente, num projecto que é inovador inclusive a nível nacional”, precisou o autarca.

Os primeiros contentores serão colocados na freguesia de Santa Maria Maior, servindo um núcleo de aproximadamente uma dezena de habitações durante a fase de teste.

A CMF refere que, no local em causa, verifica-se um constante uso abusivo dos contentores existentes por parte de muitas pessoas fora daquela zona de residência.

Através dos novos ecopontos e da nova plataforma desenvolvida para o efeito será possível, a partir de agora, controlar quantas vezes estes são utilizados; definir horários de deposição de resíduos; gerir acessos e estado dos contentores remotamente; e definir limites de enchimento, entre outros.

O Departamento Municipal de Ambiente também tem ao serviço, a partir desta semana, uma nova viatura pesada para Limpeza Urbana -- uma varredoura aspiradora de elevada capacidade (6 m3) -- num investimento municipal de cerca de 160 mil euros.

“Esta uma aquisição que se insere na nossa política de renovação da frota, optimizando os serviços de limpeza dos espaços urbanos do Funchal, que já são uma referência para o país em termos de bem-estar dos residentes e visitantes”, sublinha o presidente.

“A viatura oferece, igualmente, múltiplas vantagens ao nível do aumento da eficiência energética e da redução dos níveis de emissões poluentes, quando comparada com as viaturas mais antigas”, aponta Miguel Silva Gouveia e recorda que as últimas aquisições de varredouras aspiradoras pesadas pelo município do Funchal tinham decorrido há 16 anos.