A Câmara Municipal do Funchal (CMF) lança esta sexta-feira, dia 8 de Maio, a iniciativa ‘Funchal, Cabaz Vital’, que se destina aos agregados familiares residentes no concelho que, fruto das dificuldades geradas pela covid-19, viram os seus rendimentos mensais substancialmente reduzidos, quer pela situação de desemprego de pelo menos um dos seus membros, quer pela condição de layoff em que pelo menos um dos elementos do agregado se encontre.

O presidente Miguel Silva Gouveia considera que “esta é mais uma importante medida de cariz social, que vai permitir auxiliar as necessidades básicas de centenas de famílias funchalenses que estão a passar dificuldades, com a entrega de bens essenciais”.

Os cabazes são gratuitos e serão fornecidos a pedido, através do e-mail [email protected] ou do telefone 291 214 083, de segunda-feira a sábado, entre as 9 e as 12 horas.

A entrega será efectuada pelo município, por ordem de chegada dos pedidos, no período compreendido entre as 12 e as 17 horas, sendo o transporte igualmente gratuito.

A autarquia entregará, por mês, um cabaz aos agregados familiares até três elementos e dois cabazes aos agregados familiares com mais de três elementos.

“No acto do pedido, os beneficiários têm de indicar o motivo da perda de rendimento, apelando-se a que todos leiam primeiro as normas da iniciativa”, apela a autarquia.

Os cabazes serão compostos por produtos regionais, nomeadamente fruta e legumes da época, ervas aromáticas e ovos, que serão acompanhados de receitas e dicas de conservação dos alimentos, alimentação saudável e redução de desperdícios alimentares

A composição dos cabazes será assegurada pelos comerciantes de hortofrutícolas do Mercado da Penteada, de forma rotativa.

“Os apoios de cariz social são a prioridade da CMF para responder à crise mas, ao mesmo tempo, ajudamos os nossos comerciantes, agricultores e produtores a escoar a sua produção, protegendo a economia local”, reforça Miguel Silva Gouveia.