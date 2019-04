Funchal e Rede Europeia Anti-Pobreza juntas com vista à integração de pessoas Sem-Abrigo

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desenvolvimento Social no Município do Funchal, dirigiu ontem mais uma acção de formação relativa à ‘Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em situação de Sem-Abrigo 2017-2023’ (ENIPSSA 2017-2023), que decorreu nos Paços do Concelho do Funchal.

A sessão foi organizada pela Rede Europeia Anti-Pobreza – Núcleo da Região Autónoma da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, num projecto que está a abordar os princípios, missão e orientações estratégicas previstas no plano de acção em causa, com vista à integração de pessoas em situação de sem-abrigo.

Madalena Nunes sublinhou “a importância de reunir os profissionais da área social, associações e demais entidades, num debate honesto sobre a realidade das pessoas sem-abrigo na Região”.

“O evento apresenta também uma dimensão formativa importantíssima, de qualificação dos agentes que colaboram na área social, através da abordagem de novas metodologias de intervenção integrada”, acrescentou.

As acções de formação no âmbito da ENIPSSA 2017-2023 vão continuar nos próximos meses, estando previstos debates sobre a realidade dos Sem-Abrigo na Madeira, os desafios que se colocam na transição da escola para o mercado, a promoção da qualidade de vida no envelhecimento e, ainda, a pobreza infantojuvenil, com contributos relevantes na área da psicologia, psiquiatria e sociologia, entre outros.