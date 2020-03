A Câmara Municipal do Funchal (CMF) associa-se, uma vez mais, à iniciativa Hora do Planeta no próximo dia 28 de Março, a partir das 20h30, em parceria com World Wide Fund of Nature (WWF).

A acção global apela a que indivíduos, empresas, governos e comunidades desliguem as suas luzes durante uma hora, e a mostrarem, desse modo, o seu apoio a um ambiente sustentável.

No município do Funchal, as fachadas principais e as luzes interiores do edifício dos Paços do Concelho, e a iluminação cénica do teatro e dos museus municipais estarão apagadas, como forma de dar o exemplo e de convidar todos os funchalenses a que se associem a esta causa, desligando as luzes entre as 20h30 e as 21h30.

Ainda no âmbito da evolução da campanha Hora do Planeta e do conceito ‘Liga-te ao Planeta’, o Funchal compromete-se a substituir 2625 lâmpadas fluorescentes em edifícios públicos camarários e escolas básicas por um sistema de iluminação LED e realizar a campanha de sensibilização ‘Papachicletes’ para recolha de pastilhas elásticas em sete escolas e três espaços públicos urbanos.

Simultaneamente, o Parque Ecológico do Funchal será palco de um atelier para observação astronómica promovida pela Associação Astronómica da Madeira.

A Hora do Planeta nasceu em 2007 e tornou-se num movimento de sustentabilidade global com mais de 3,5 mil milhões de pessoas em 188 países a mostrarem o seu apoio a esta causa ao desligarem simbolicamente as suas luzes. Os principais monumentos internacionais e nacionais apagam as luzes por uma hora no último sábado do mês de Março, sendo que em Portugal cerca de 120 municípios aderem à iniciativa.