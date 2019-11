Funchal apoia IX Congresso Internacional RIAICES

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Madalena Nunes, que tutela o pelouro da Educação na Autarquia, marcou presença, esta manhã, na Reitoria da Universidade da Madeira, para a sessão de abertura do IX Congresso Internacional RIAICES (Red Iberoamericana de Investigación de la Calidad de Educación Superior).

Madalena Nunes destacou, na ocasião, “as relações entre a Câmara Municipal do Funchal e a Universidade da Madeira, que têm permitido ao longo dos anos, preparar e colaborar em diversas iniciativas de desenvolvimento para a cidade”.

O congresso subordinado ao tema “Avaliação (externa) da qualidade do ensino superior e autonomia científica: tensões e desafios”, decorrerá nos dias 18, 19 e 20 de Novembro na Universidade da Madeira.

Ao final da tarde, a Vereadora recebeu, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os participantes do congresso, num momento que foi precedido por um espectáculo musical.