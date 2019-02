Frente Mar Funchal reduz 450 mil euros de passivo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente esta tarde nas instalações da Frente MarFunchal, para a entrega de certificados a todos os funcionários desta empresa municipal, que frequentaram uma formação em Primeiros Socorros. A Vereadora Idalina Perestrelo, que tem a respetiva tutela, e o Administrador da Frente Mar, Nelson Abreu, estiveram igualmente presentes na ocasião.

O Presidente começou por enaltecer que “a empresa municipal, no âmbito da gestão dos complexos balneares da cidade, que é o principal objeto da sua missão, tem privilegiado sempre a segurança dos utentes. Por isso realizámos aqui uma ação de formação em Primeiros Socorros, no âmbito do suporte básico de vida, não só para aqueles que estão diretamente ligados aos complexos, mas para todos os colaboradores da Frente MarFunchal, incluindo pessoal administrativo, um tipo de formação essencial, porque salva vidas, e que considerámos uma mais-valia para qualidade do serviço integrado que oferecemos.”

Sobre qualidade, Paulo Cafôfo sublinhou que “temos feito questão de que os nossos complexos balneares, apesar de serem públicos, sejam de excelência, e essa tornou-se efetivamente a nossa norma e o nosso padrão. Não queremos que exista diferença entre uma unidade hoteleira de excelência ou um complexo balnear como os do Funchal”, e é por isso que a Frente MarFunchal “está, neste momento, a concluir o seu processo de certificação de qualidade, que é mais uma garantia de que o serviço prestado será, cada vez mais, um serviço de topo.”

Paulo Cafôfo aproveitou, igualmente, a oportunidade para falar do rigor nas contas da empresa municipal, e anunciou que “ainda estamos a fechar as contas de 2018, mas já podemos avançar que a Frente Mar terá saldo positivo, conseguindo reduzir o passivo em 450 mil euros. Ou seja, relativamente a 2017, verifica-se uma redução de 25% do passivo, bem como uma redução dos custos operacionais à volta dos 15%, na ordem dos 150 mil euros.”

O Presidente concluiu que “o rigor, o trabalho e a competência da administração da empresa municipal está a dar os seus frutos, sem nunca diminuir a excelência e a qualidade dos serviços que prestamos. Para uma empresa marcada, no passado, por algumas manchas na sua gestão, este é o resultado de uma política competente e transparente, que garante a todos os funchalenses uma boa gestão dos dinheiros públicos”, tecendo, por fim, os maiores elogios a Nelson Abreu, que completou hoje um ano na administração da empresa.