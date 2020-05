A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que haverá interrupção do abastecimento de água potável, entre as 9h e as 13h, da próxima segunda-feira, 4 de Maio, na freguesia da Tabua, nos sítios da Candelária, Praia e Zimbreiros.

A situação ocorre no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no Concelho da Ribeira Brava, que visam diminuir as perdas de água.