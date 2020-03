Francisco Oliveira critica suspensão dos voos da Binter entre Madeira e Porto Santo

O último voo da Binter entre o Porto Santo e a Madeira aterrou em Santa Cruz com cerca de 20 passageiros. “Mais de metade turistas”, revelou o coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), Francisco Oliveira, um dos passageiros deste que “pelos vistos foi o último voo desde o Porto Santo, ao que parece pelo menos até final de Maio”, admitiu.

Depois de quase uma hora no controlo sanitário feito à chegada, Francisco Oliveira, que viajou de máscara e luvas de protecção, fez saber que “mais de metade eram estrangeiros” e que não desperdiçou a oportunidade de manifestar o seu “descontentamento” junto do pessoal de bordo da companhia espanhola pela suspensão da ligação inter-ilhas.

Doravante apenas com a opção da ligação marítima, o dirigente sindical não concorda com o fecho dos aeroportos também para as ligações domésticas.

Quanto ao Porto Santo por estes dias “não se vê ninguém na rua”, concretizou.

O ATR 72 parte ao início da tarde para Gran Canária naquele que é o último voo regular da operação com a Madeira, até ver.