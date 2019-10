‘Francisco Franco’ prima pela “exigência” e “qualidade”

A Escola Secundária de Francisco Franco assinalou, esta quarta-feira, dia 9 de Outubro, o ‘Dia da Escola’.

A sessão comemorativa desta efeméride, que teve lugar no pavilhão gimnodesportivo daquele estabelecimento de ensino, foi presidida pelo secretário regional de Educação, Jorge Carvalho.

Na ocasião, o governante felicitou esta escola “de referência” pelo projecto formativo desenvolvido, realçando que a Francisco Franco “prima pela exigência e, acima de tudo, pela qualidade de ensino ministrado”.

Citando o lema desta instituição – “Passo seguro a caminho do futuro” – o secretário regional aproveitou para dirigir-se aos alunos, dizendo que no seu percurso escolar “têm todas as condições para aqui preparar o vosso projecto de vida e preparar aquilo que será o vosso desempenho futuro na comunidade”.

Destacou ainda a questão do reconhecimento do mérito escolar, “não apenas curricular, mas também em actividades extra-curriculares, que têm distinguido os alunos desta escola e a própria escola”. “A escola tem uma preocupação da dimensão integral na preparação das novas gerações”, vincou.

Com efeito, nesta cerimónia foram atribuídos prémios de mérito, em várias categorias: Prémio ‘Atitudes e Valores’, Melhores alunos da FF, Melhor aluno FF nos Exames Nacionais, Prémio CINM: Melhor aluno em Economia, Melhor aluno dos cursos científico-humanísticos por ano, Melhor aluno dos Cursos Profissionais e Melhor aluno dos CEF. No âmbito do ‘Dia da Escola’, foram também atribuídos diplomas de assiduidade aos alunos que não registaram faltas no último ano lectivo.

Houve ainda lugar para homenagear os funcionários e professores que se aposentaram no decurso do último ano lectivo.

Neste contexto, Jorge Carvalho dirigiu uma palavra de “reconhecimento e agradecimento” às quase três centenas de professores que leccionam nesta escola, sem esquecer ainda os encarregados de educação.