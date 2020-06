‘Francisco Franco’ está entre as 33 melhores escolas públicas do país

A Secundária de Francisco Franco, escola onde se realizou o maior número de exames nacionais – 1973 no total, correspondente a 47 turmas - está entre as 33 melhores escolas públicas do país, com uma média de 11,91 valores, de acordo com o ranking apresentado pelo Expresso.

O semanário contabiliza os resultados de todos os exames de todas as disciplinas dos alunos internos (de 11.º e 12.º anos) na 1.ª fase das provas nacionais de 2019, ao contrário de outros rankings apresentados que não contemplam todas as disciplinas.

Segundo o vice-presidente do Conselho Executivo, Cristóvão Pereira, o 33.º lugar, de um total de 509 escolas, é “o melhor resultado de sempre da ‘Francisco Franco’”, salientando que se forem contabilizadas apenas as escolas onde se realizaram mais de 100 exames, a escola madeirense “sobe para a posição 32”, ultrapassando assim o registo de 2018 onde com uma média de 11,12 valores, em 2079 exames, se situou na posição 94 entre escolas públicas.

“Se a este ranking juntarmos as escolas privadas - as 33 primeiras posições são ocupadas exclusivamente pelo ensino privado -, a Secundária de Francisco Franco entra no top 100 e surge no lugar 98 entre os 633 estabelecimentos escolares (públicos e privados) portugueses onde se efectuaram exames”, refere ainda o vice-presidente do Conselho Executivo, através de comunicado, destacando que para o “excelente desempenho” da ‘Francisco Franco’ muito contribuíram as 301 classificações iguais ou superiores a 17 valores obtidas pelos alunos nos exames nacionais de 2019, assim distribuídas: 39 alunos com vinte valores; 78 com 19 valores; 91 com 18 valores e 93 com 17 valores e o facto de ter havido 723 classificações iguais ou superiores a 14 valores.

Refira-se que, em 14 de 17 disciplinas, os quase dois mil exames dos alunos da ‘Francisco Franco’ apresentaram classificações acima da média nacional: Francês (+ 3,1 valores), História da Cultura e das Artes (+ 3 valores), Geometria Descritiva A (+ 2,6 valores), Desenho A (+ 1,9 valores); História B (+ 1,1 valores) e Geografia A (+ 0,9 valores); Economia A (+ 0,8 valores); História A (+ 0,8 valores); Matemática B (+ 0,7 valores); Português (+ 0,5 valores); MACS (+ 0,5 valores); Biologia e Geologia (+ 0,3 valores); Física e Química A (+ 0, 2 valores) e Matemática A (+ 0, 2 valores). Literatura Portuguesa acompanhou a média nacional, enquanto Alemão (- 0,4 valores) e Filosofia (- 0, 1 valores) apresentaram níveis inferiores.