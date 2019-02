Fórum Madeira desafia apaixonados a ‘momento de amor’

O Fórum Madeira celebra o dia dos namorados, assinalado a 14 de Fevereiro, com uma semana de São Valentim e um concurso de fotografia.

De 9 a 14 de Fevereiro, todos os que passarem pelo shopping serão desafiados a recordar um momento apaixonado. A ideia é que os casais tirem uma fotografia, habilitando-se a um giftcard oferecido pelo Fórum no valor de 150€.

A ideia é que os casais celebrem a semana de São Valentim de uma forma especial. A Praça Central irá cobrir-se de corações e decorações alusivas à data e contará ainda com um banco de jardim que todos deverão utilizar para conseguir a melhor fotografia. Depois, basta enviar o registo fotográfico para a página de Facebook do Fórum Madeira e pedir aos amigos e familiares que votem na fotografia. A mais votada será conhecida no dia 14, dia dos namorados e de São Valentim.